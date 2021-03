La dictée de la francophonie En ligne, 15 mars 2021-15 mars 2021, Paris.

La dictée de la francophonie

du lundi 15 mars au dimanche 21 mars à En ligne

Présentation ———— Vidéo de présentation : [[https://www.youtube.com/watch?v=oiEhL5Td5Ag](https://www.youtube.com/watch?v=oiEhL5Td5Ag)](https://www.youtube.com/watch?v=oiEhL5Td5Ag) Tapez les dictées au clavier sur [https://dictee.orthodidacte.com](https://dictee.orthodidacte.com) et obtenez votre correction personnalisée et automatique ! C’est gratuit. Vous avez été des milliers à suivre tous les jours la Dictée du confiné en mars 2020. Alors, on remet ça cette année durant la semaine de la langue française qui commence le 15 mars 2021. Orthodidacte vous propose à cette occasion une nouvelle série de dictées en ligne gratuites, intitulée « la dictée de la francophonie », pour les niveaux allant du CE1 à la 3e, et aussi pour les adultes et le français langue étrangère, du A1 au C2. Comment ça marche ? ——————- Le principe est simple : vous écoutez la dictée, vous la tapez directement au clavier sur la plateforme de dictées Orthodidacte et, à la fin, vous obtenez votre correction instantanément. Comment participer ? ——————– Pour participer, rendez-vous sur [[https://dictee.orthodidacte.com](https://dictee.orthodidacte.com)](https://dictee.orthodidacte.com) du lundi 15 mars au vendredi 19 mars 2021, à partir de 10 heures. Des dictées ludiques filmées à Paris ———————————— Guillaume Terrien, champion de France d’orthographe et fondateur d’Orthodidacte, vous invite à le suivre dans les rues de Paris. Il vous attendra tous les jours avec une nouvelle dictée originale, ludique, humoristique, composée par ses soins, et toujours en rapport avec un lieu de la capitale mettant en valeur le patrimoine ou la langue française, et d’où la dictée est filmée. En rattrapage ————- Vous pourrez aussi faire les dictées en rattrapage à n’importe quel moment sur la plateforme de dictées Orthodidacte.

Gratuit et 100 % en ligne

Tous les jours, une nouvelle dictée 100 % en ligne (écoute, saisie au clavier, correction automatique), ludique et humoristique composée par Guillaume Terrien, champion de France d’orthographe

En ligne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T10:00:00 2021-03-15T10:30:00;2021-03-15T19:00:00 2021-03-15T19:30:00;2021-03-16T10:00:00 2021-03-16T10:30:00;2021-03-16T19:00:00 2021-03-16T19:30:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T10:30:00;2021-03-17T19:00:00 2021-03-17T19:30:00;2021-03-18T10:00:00 2021-03-18T10:30:00;2021-03-18T19:00:00 2021-03-18T19:30:00;2021-03-19T10:00:00 2021-03-19T10:30:00;2021-03-19T19:00:00 2021-03-19T19:30:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T10:30:00;2021-03-20T19:00:00 2021-03-20T19:30:00;2021-03-21T10:00:00 2021-03-21T10:30:00;2021-03-21T19:00:00 2021-03-21T19:30:00