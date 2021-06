Crémieu Salle sports et loisirs - cours Baron Raverat Crémieu, Isère La dictée Crémolane – Exercice d’écriture collective Salle sports et loisirs – cours Baron Raverat Crémieu Catégories d’évènement: Crémieu

Isère

La dictée Crémolane – Exercice d’écriture collective Salle sports et loisirs – cours Baron Raverat, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Crémieu. La dictée Crémolane – Exercice d’écriture collective

Salle sports et loisirs – cours Baron Raverat, le dimanche 19 septembre à 15:00

La dictée crémolane ——————- La ville de Crémieu en association avec l’EPIC invite tous et toutes à participer à une dictée géante. Cet exercice littéraire qui rappellera à certains quelques souvenirs scolaires, se voudra ludique et instructif. Inspirée des textes de la Chronique Ollivet. Cet ouvrage est un morceau de l’histoire de la cité crémolane au XXVIIe et XVIIIe siècles à travers la vie quotidienne d’un artisan barbier. C’est un vrai témoignage sur la quotidien de la population au sein d’une petite cité. Travail, fête, religion, écoles, vie de la commune … Une dictée géante pour tous, exercice littéraire aux milles souvenirs du passé. Texte adapté de la chronique Ollivet. Avec la participation de l’association Etude du patrimoine isle Crémieu Salle sports et loisirs – cours Baron Raverat cours Baron Raverat Crémieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Crémieu, Isère Autres Lieu Salle sports et loisirs - cours Baron Raverat Adresse cours Baron Raverat Ville Crémieu lieuville Salle sports et loisirs - cours Baron Raverat Crémieu