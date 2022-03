La dictée à la plume Saint-Nicolas-du-Pélem Saint-Nicolas-du-Pélem Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes d’Armor Saint-Nicolas-du-Pélem Plongez votre porte-plume dans l’encrier, tout le monde est prêt, c’est la dictée ! Animation au Musée de l’Ecole de Bothoa.

Durée 45 min.

