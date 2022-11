« La diablesse et son enfant » – Étape de travail Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

24 Place Saint-Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR Maison du Parc National et de la Vallée Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

2023-01-20 18:30:00 – 19:00:00

Partition pour deux interprètes : Une danseuse / Une comédienne-conteuse Une diablesse va de maison en maison, réclamant son enfant qu'elle a perdu. Mais dès qu'on s'aperçoit qu'au lieu des pieds, la diablesse a des sabots, comme ceux d'une chèvre, les portes se referment, on éteint la lumière et on tremble dans le noir.

Un conte de sagesse d'une envoûtante étrangeté qui donne à réfléchir sur la peur du handicap, la violence des préjugés, les ravages de la rumeur et la force de l'amour. Tarif : 4€

