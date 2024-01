LA DEVOISELLE NO COFFEE FOR THE QUEEN Saint-Gély-du-Fesc, vendredi 29 mars 2024.

LA DEVOISELLE NO COFFEE FOR THE QUEEN Saint-Gély-du-Fesc Hérault

C’est l’histoire d’une femme qui avorte.

C’est l’histoire de cette zone grise être heureuse d’en avoir le droit, mais triste d’en user.

Comme une fenêtre qu’elle ouvre sur son intimité, Madame Red invite le public dans un intérieur chaleureux, confortable, rouge. L’antre du début et de la fin de cette histoire un salon aux airs utérins.

De et avec Clara Aumann

Madame Red rentre de voyage avec, dans sa valise-cœur, celles et ceux qu’elle a rencontrés durant son périple. Les personnages se succèdent comme la pluralité des voix qui tourbillonnent dans la tête de celle qui hésite. Et dans sa tête et autour, la musique résonne et ponctue son parcours.

Ça parle de l’avortement. Ça parle pour en rigoler, l’exorciser et donner voix à ce que l’on a l’habitude de chuchoter rendre « événement » ce « non-événement ».

Scène en Grand Pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 22:00:00



