LA DEVOISELLE FAIRE UN TOUR SUR SOI-MÊME Saint-Gély-du-Fesc, vendredi 4 octobre 2024.

Faire un tour sur soi-même est une étude très personnelle sur le mouvement, un seul-en-scène à mi-chemin entre l’autobiographie, récit de vingt ans de pratique acrobatique, et l’étude théorique, accumulation d’observations, de lectures et d’images provenant de sources historiques et philosophiques. Compagnie

La volte-cirque

Faire un tour sur soi-même est une étude très personnelle sur le mouvement, un seul-en-scène à mi-chemin entre l’autobiographie, récit de vingt ans de pratique acrobatique, et l’étude théorique, accumulation d’observations, de lectures et d’images provenant de sources historiques et philosophiques.

Tout le monde sait ce qu’est un saut périlleux, mais que sait-on des motivations de ceux et celles qui en font ? À quoi bon prendre un tel risque ? De quoi l’acrobate est-il le symbole ? Tels sont quelques-uns des thèmes abordés dans cette « conférence sur le saut périlleux ».

Scène en Grand Pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-04 20:30:00

fin : 2024-10-04 22:00:00



