LA DEVOISELLE ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN & LES SACQUEBOUTIERS Saint-Gély-du-Fesc, vendredi 26 avril 2024.

Le programme de ce concert s’articule autour du personnage de L’homme armé, chanson apparue vers le milieu du xve siècle sans doute dans la mouvance des nouveaux ordres de chevalerie et valorisant le guerrier mort au combat.

Le programme de ce concert s’articule autour du personnage de L’homme armé, chanson apparue vers le milieu du xve siècle sans doute dans la mouvance des nouveaux ordres de chevalerie et valorisant le guerrier mort au combat, avec le Requiem de Pierre de La Rue (c. 1460-1518), enrichi par celui de Jean Richafort (c. 1480-c. 1547) et d’Antoine Fevin (1470-1512), et suivi par une messe d’action de grâce pour lui rendre hommage. Il s’agit d’une messe parodie sur les différents thèmes de batailles musicales célèbres en leur temps, et composée par Pierre de La Rue, Jean de Bournonville (c. 1585-1632), Giovanni Pierluigi Palestrina (c. 1525-1594), Pedro Bermúdes (1558-1605) et Clément Janequin (1558-1605). De la lamentation à la jubilation, la diversité des formes de composition, les distributions allant de deux à huit voix, ainsi que l’association des voix et des instruments dévoilent la richesse des pratiques et l’étendue de la palette de couleurs propres à la musique de la Renaissance. EUR.

