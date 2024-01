LA DEVOISELLE CHARLIE Saint-Gély-du-Fesc, mercredi 28 février 2024.

LA DEVOISELLE CHARLIE Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Lise, illustratrice, doit dessiner pour une commande l’histoire de Charlie, un garçon un peu à la traîne par rapport aux autres enfants de son âge et qui ne grandit pas. Afin de retrouver un peu de fraîcheur dans sa création, elle convoque Lili, la fillette qu’elle a été. À coup de dessins et de couleurs, toutes deux vont s’observer l’une l’autre à travers les mésaventures de Charlie. Puisant dans ses souvenirs d’enfance qui regorgent de couleurs et d’énergie créative, Lise relit avec ses yeux d’enfant l’histoire de Charlie. Grâce à Lili, elle découvre l’authenticité du personnage de ce petit garçon, et apprend à le comprendre et à l’aimer. L’enfant que chacun a été doit pouvoir être fier de l’adulte qu’il est devenu.

Compagnie Les voyageurs immobiles EUR.

Scène en Grand Pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 16:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00



L’événement LA DEVOISELLE CHARLIE Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2024-01-23 par OT DU GRAND PIC ST LOUP