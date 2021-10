Nantes Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique, Nantes La Devise – de François Bégaudeau Théâtre Rue de Belleville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 20 € tarif plein, 15 € tarif réduit (moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, détenteurs de la carte blanche délivrée par la ville de Nantes ou de la carte Belleville) Réservations : www.ruedebelleville.net "Liberté, Égalité, Fraternité : notre devise n'est-elle pas la plus belle, la mieux rythmée, mais surtout la plus audacieuse, la plus moderne, celle qui montre la voie à l'humanité ?" Véritable joute oratoire sur le discours politique qui nous rappelle surtout qu'en démocratie, c'est par la dispute que le sens se construit. Mise en scène : Régis Flores Avec Sophie Morin et Yvonnick Le Blanc Tout public à partir de 12 ans Théâtre Rue de Belleville

