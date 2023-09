Animation Sens & Créations La Devinière – 4 rue de la Devinière Seuilly, 26 octobre 2023, Seuilly.

Seuilly,Indre-et-Loire

Après une visite sensorielle des lieux, les enfants s’installent pour créer à partir des végétaux issus des jardins de La Devinière. Les fleurs et feuilles sèches aux couleurs d’automne deviennent tour à tour paysages ou visages. Animation suivie d’un goûter.

De 4 à 6 ans.

Mercredi 2023-10-26 11:00:00 fin : 2023-10-26 . 7 EUR.

La Devinière – 4 rue de la Devinière

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



After a sensory tour of the site, the children set off to create with plants from the gardens of La Devinière. Autumn-colored flowers and dried leaves become landscapes or faces. Activity followed by a snack.

Ages 4 to 6

Tras un recorrido sensorial por el lugar, los niños se lanzan a crear con plantas de los jardines de La Devinière. Las flores de colores otoñales y las hojas secas se convierten en paisajes o rostros. Actividad seguida de una merienda.

De 4 a 6 años

Nach einer sensorischen Besichtigung des Ortes lassen sich die Kinder nieder, um mit den Pflanzen aus den Gärten von La Devinière zu kreieren. Die herbstlich gefärbten Blumen und trockenen Blätter werden abwechselnd zu Landschaften oder Gesichtern. Anschließend gibt es einen Snack.

Von 4 bis 6 Jahren

Mise à jour le 2023-09-13 par Conseil Départemental 37