Performance visuelle et sonore / Cinéma élargi

IMAGE // Céline Courtault Capelier / projecteurs 16 mm / objets

MUSIQUE // Mikhail Lilo / appareils électro-acoustiques

+ INVITÉ // Vincent Roussel / batteur

Set de 20 à 30 min [musique électronique/cinéma expérimental/immersif]

Le duo GÉLATINE explore les déploiements et les imbrications possibles de la perception visuelle et sonore. D’un côté, l’expérimentation avec des films photochimiques, des objets de diffraction de la lumière et, de l’autre, le travail avec des signaux, des capteurs, des bandes magnétiques. Ensemble, sensiblement, Gélatine développe une œuvre cinématographique élargie, augmentée – performance directe, travail d’installation incorporant l’analogique, le verre et l’utilisation de boucles (son et image). Le duo adopte, dès le début de leur processus de création, l’invitation à performer avec eux un.e artiste différent.e

Une rencontre de mondes, de modes de dialogues, permettant la construction d’un commun. Cette performance propose un espace d’expérimentation entretenant une grande porosité entre le son et le visuel, un espace immersif pour le spectateur.

Vincent Roussel, batteur, improvisateur, Marseille. Membre de Sven Jalsco, Radical Lovers, La Pulpe, ancien membre de Grand8, Iranhe, Desmoustousi.

Il développe également deux solos : Petit vacarme pour batterie et objets et NONOSS pour platines et effets.

https://www.youtube.com/…/UCPcrHgnkHFyru52EreqhpMw/videos

https://petitvacarme.bandcamp.com/music

https://vincentroussel.hotglue.me/

Mikhail Lilo : https://devenir96.bandcamp.com/

Céline Courtault Capelier : https://celinecapelier.com/koken/

https://vimeo.com/user26506878

