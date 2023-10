Toit Toit mon toit: Projection + Concert de Postcoïtum La Déviation Marseille, 20 octobre 2023, Marseille.

Toit Toit mon toit: Projection + Concert de Postcoïtum Vendredi 20 octobre, 20h00 La Déviation

9 films déviés, de 2020 à nos jours, projetés en 2 jours ! Courts ou longs, doc ou fiction, tournés à La Déviation ou post-produits tout ou partie en nos murs… 9 films qui ont été déviés, d’une manière ou d’une autre. Ponctué le vendredi soir du concert de Postcoïtum, duo de musiciens auteurs de la BO de « L’été L’éternité ».

La guinguette sera ouverte ces deux jours, tant et si bien que dans le doute, vous aurez le choix : On va voir ce film ? Ou on reprend un verre ? L’un puis l’autre puis l’un. A vot’ santé, et vive le cinéma ! Cet événement international de quartier est l’occasion de soutenir les prochains lourds travaux de réfection, étanchéité et isolation de 3 toits de La Déviation (Hangar arts Plastiques / Bureaux / Théâtre-Cinéma). Plusieurs dizaines de milliers d’euros à réunir….

Alors merci aux cinéastes, aux ayants-droits, aux musiciens, aux techniciens, aux bénévoles d’organiser cet évènement et de partageur leur travail. Et merci à vous, à votre participation à prix libre et à votre soif inextinguible !

PROGRAMME :

// vendredi 20 octobre – 18h > 23h //

20h – Projection du film « L’été L’éternité » d’Emilie Aussel (75 min)

22h – Concert de Postcoïtum (groupe de la BO de “L’été L’éternité”)

En soutien à Parpaing Libre (association propriétaire de La Déviation)

// Samedi 21 octobre – 16h > 23h //

Projections de films fabriqués à La Déviation

Séance 1 – 16h (75 minutes)

« La lutte est une fin », Arthur Thomas, 27 min

« Virée Sèche », Théo Laglisse, 23 min

“Juliette the Great”, Alice Khol, 25 min

Séance 2 – 18h (67 minutes)

« Pietranera », Victor Lauzely et Arthur Vermorel – 17 min

« Pierre-Ponce », Vincent Joly – 30 min

« Camions Monstres » – Pierre-François Gautier, 20 min

Séance 3 – 20h

“Acqua Rocca”, projection super 8, Romain Silvi, 10 min

Séance 4 – 21h

« Jacky Caillou » Lucas Delangle, 90 min

_____________________________________________________________

La Déviation 210 chemin de la nerthe 13016 Marseille Marseille 13016 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

