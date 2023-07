LES P’TITES PÉPITES – LES JARDINS DU CHÂTEAU DE LA DEVANSAYE La Devansaye, Marans Segré-en-Anjou Bleu, 20 juillet 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Dans le cadre des P’tites Pépites de l’Anjou bleu, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu, venez découvrir les jardins du Château de la Devansaye, leudi 20 juillet 2023..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

La Devansaye, Marans

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



As part of P’tites Pépites de l’Anjou bleu, a program of unsuspected discoveries in Anjou bleu, come and discover the gardens of Château de la Devansaye, on Thursday, July 20, 2023.

En el marco del programa P’tites Pépites de l’Anjou bleu de descubrimientos insospechados en Anjou Bleu, venga a descubrir los jardines del castillo de la Devansaye el jueves 20 de julio de 2023.

Im Rahmen der P’tites Pépites de l’Anjou bleu, einem Programm für ungeahnte Entdeckungen im blauen Anjou, entdecken Sie die Gärten des Château de la Devansaye, leudi 20. Juli 2023.

