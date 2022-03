La Déval’ Verte Langeais, 1 mai 2022, Langeais.

La Déval’ Verte Langeais

2022-05-01 07:30:00 – 2022-05-01 13:00:00

Langeais Indre-et-Loire Langeais

La Déval’Verte pour dévaler les vallées de la Roumer, de la Doucinière, la Gironde de l’Etang ou encore les vallons des ruisseaux des Agneaux et du Breuil.

Parcours essentiellement en sous-bois.

5 circuits VTT de 24, 33, 48, 58 et 65 km

2 circuits pédestres de 11 et 18 km.

Inscriptions et départ : de 7 h 30 à 9 h 30 du Parc des Loisirs.

La Déval’Verte pour dévaler les vallées de la Roumer, de la Doucinière, la Gironde de l’Etang ou encore les vallons des ruisseaux des Agneaux et du Breuil.

Parcours essentiellement en sous-bois.

5 circuits VTT de 24, 33, 48, 58 et 65 km

2 circuits pédestres de 11 et 18 km.

sentierslangeaisiens@gmail.com +33 2 47 96 40 14 http://www.sentierslangeaisiens.fr/

La Déval’Verte pour dévaler les vallées de la Roumer, de la Doucinière, la Gironde de l’Etang ou encore les vallons des ruisseaux des Agneaux et du Breuil.

Parcours essentiellement en sous-bois.

5 circuits VTT de 24, 33, 48, 58 et 65 km

2 circuits pédestres de 11 et 18 km.

Inscriptions et départ : de 7 h 30 à 9 h 30 du Parc des Loisirs.

©les sentiers langeaisiens

Langeais

dernière mise à jour : 2022-03-23 par