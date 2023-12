LE VILLAGE DE NOËL DE LA DEVAIRIE À PORNIC La Devairie Pornic, 3 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Les habitants du village de la Devairie renouvelle les illuminations de leur hameau. Que la magie commence!.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 21:00:00. .

La Devairie

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The inhabitants of the village of La Devairie renew the illuminations of their hamlet. Let the magic begin!

Los habitantes del pueblo de La Devairie renuevan la iluminación de su aldea. ¡Que empiece la magia!

Die Bewohner des Dorfes La Devairie erneuern die Beleuchtung ihres Weilers. Der Zauber kann beginnen!

Mise à jour le 2023-12-01 par eSPRIT Pays de la Loire