du jeudi 24 février au vendredi 25 février à Cosmopolis

L’édition 2022 du **Festival Univerciné italien** de Nantes (22-27 févier 2022) accueillera, du 24 au 26 février, le Colloque international : _La «deuxième génération» italienne du nouveau millénaire: images, écritures et scénarios._ Organisé parle CRINI –Centre de recherche sur les Identités, les Nations et l’Interculturalité (Nantes Université), en collaboration avec le Centro Studi MEDÌ – Centre d’étude des migrations en Méditerranée, de Gênes, le CRIX – Centre de recherches italiennes (Université Paris Nanterre) et L’AMO – L’Antique et le Moderne (Nantes Université), le colloque se propose d’explorer la problématique de la «deuxième génération» à travers les différentes formes de représentation et de production culturelles (cinématographique, artistique, littéraire, musicale) sur lesquelles les Nouveaux Italiens impriment, depuis deux décennies, leur marque créative spécifique. Au programme de ces deux journées : conférences, discussions, rencontres et projections Découvrir le [programme complet](https://crini.univ-nantes.fr/activites/colloque-international-la-%C2%AB-deuxieme-generation-%C2%BB-italienne-du-nouveau-millenaire-images-ecritures-et-scenarios-2)

Entrée libre, pass vaccinal à présenter à l’entrée

Colloque international en partenariat avec le festival Univerciné italien

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



