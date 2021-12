Rumilly Rumilly Haute-Savoie, Rumilly La détente des aidants Rumilly Rumilly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

La détente des aidants Rumilly, 14 juin 2021, Rumilly. La détente des aidants Domitys 4 Place de la Manufacture Rumilly

2021-06-14 14:00:00 – 2021-06-14 15:00:00 Domitys 4 Place de la Manufacture

Rumilly Haute-Savoie Rendez-vous mensuel.

Séance d’échange et d’accompagnement avec la psychologue autour d’un automassage ou d’une pratique de bien-être.

Ouvert à tout aidant qui le souhaite.

Sur inscription. +33 7 78 82 19 14 Domitys 4 Place de la Manufacture Rumilly

