La désinformation Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 2 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 2 décembre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de François-Bernard Huyghe

Face à la manipulation de l’information, notamment via les réseaux sociaux, il s’agit de s’interroger sur les mécanismes d’émergence et de propagation d’un scepticisme de masse, d’en analyser les conséquences sur la société et d’évaluer quelle menace cela représente pour la démocratie.

François-Bernard Huyghe est directeur de recherche à l’IRIS, spécialisé dans la communication, la cyberstratégie et l’intelligence économique, et aussi l’auteur de « L’art de la guerre idéologique » (Le Cerf 2021) et « Fake news Manip, infox et infodémie en 2021 » (VA éditeurs 2020).

Animations -> Conférence / Débat

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

Date complète :

2021-12-02T19:00:00+01:00_2021-12-02T22:00:00+01:00

