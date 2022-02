La description d’Egypte, entre passion et science Salle Saint-Exupéry Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

La bibliothèque municipale de Menton possède dans ses fonds anciens un cadeau royal : celui que fit Louis XVIII au Lieutenant Général Louis Partouneaux. Il s’agit de l’exemplaire complet en 23 volumes de la description d’Égypte. Cette oeuvre monumentale réalisée sous l’impulsion de Napoléon Ier à partir de 1809 présente un état des lieux très complet de ce territoire tel que les 160 savants de cette expédition ont pu le découvrir à travers sciences naturelles, architecture, monuments anciens et modernes. C’est aussi une formidable aventure éditoriale de plus de 20 ans, emmenée par des hommes qui racontent de façon magistrale l’Égypte. _Christine Didier est docteur en Histoire ancienne, archéologue et historienne de l’Antiquité._

5€ ou abonnement annuel

Une conférence de Mme Christine DIDIER
Salle Saint-Exupéry
8 Rue de la République 06500 Menton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T15:30:00 2022-03-25T17:00:00

