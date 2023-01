“La Descente de Pente-Côte” : course de caisses à savon Subligny Subligny Subligny Catégories d’Évènement: Cher

Cher Subligny L’association “La Bérouette” vous propose une course de caisses à savon ouverte à tous.

Course de 450 m à travers le village de Subligny.

Rendez-vous près du cimetière du village pour une descente animée en direction de la mairie.

Des animations, de la petite restauration, une buvette, des producteurs locaux… tout pour passer une excellente journée

Spectacle gratuit Descente de pente- cote à Subligny, en caisse à savon.

Organisée par l’association La Berouette. contact@laberouette.fr +33 6 83 34 09 86 ©laberouette

