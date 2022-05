“La Descente de Pente-Côte” : course de caisses à savon Subligny Subligny Catégories d’évènement: Cher

Subligny

“La Descente de Pente-Côte” : course de caisses à savon Subligny, 5 juin 2022, Subligny. “La Descente de Pente-Côte” : course de caisses à savon Subligny

2022-06-05 – 2022-06-05

Subligny Cher Subligny L’association “La Bérouette” vous propose une course de caisses à savon ouverte à tous

Course de 450m à travers le village de Subligny.

Buvette sur place. contact@laberouette.fr +33 6 83 34 09 86 L’association “La Bérouette” vous propose une course de caisses à savon ouverte à tous

Course de 450m à travers le village de Subligny.

Buvette sur place. ©pixabay

Subligny

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Subligny Autres Lieu Subligny Adresse Ville Subligny lieuville Subligny Departement Cher

Subligny Subligny Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/subligny/

“La Descente de Pente-Côte” : course de caisses à savon Subligny 2022-06-05 was last modified: by “La Descente de Pente-Côte” : course de caisses à savon Subligny Subligny 5 juin 2022 cher Subligny

Subligny Cher