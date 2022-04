La descente de Denver Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Le Denver Trail Crew organise la 3ème édition de la descente de Denver ! Un parcours rapide et technique de 600 m réservé aux vététistes amateurs de sensations fortes. Le samedi les coureurs auront l'occasion de s'entraîner et de découvrir la piste. Le dimanche les participants, regroupés en neuf catégories selon l'âge, seront chronométrés sur trois descentes. Un classement sera opéré à partir du meilleur chrono. Restauration sur place le dimanche midi. Inscription à partir de 14 ans. Casque intégral obligatoire et protections recommandées (genouillères, coudières, gants longs, protection dorsale et lunettes/masque). Inscriptions possible le jour même sur site, si places encore disponibles (limité à 120 participants).

