Le vendredi 29 octobre 2021

de 21h à 2h

gratuit

La Descarga débarque à la Petite Halle, un jam latine bientôt mythique ! Le candela collectif s’invite à la petite halle pour ce nouveau rendez-vous où salsa et latin jazz se retrouvent pour rendrent hommage aux monuments du répertoire salsa et aux descargas légendaires des années 60s et 70s. L’équipe : Sebastian Betancur (percussion)

Andrés Vela (sax)

Raúl Monsalve (basse)

Juan Manuel Nieto (piano)

Rafael Mejías (chant lead et percussion)

Klender Rosales (trombone)

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (308m) 5 : Ourcq (566m)

Contact : La Petite Halle 0982259181 bastien@lapetitehalle.com https://www.facebook.com/events/839006703448733/

