Le vendredi 08 avril 2022

de 21h00 à 00h00

gratuit

La Descarga débarque à la Petite Halle le vendredi 8 avril , une jam latine bientôt mythique ! Le Candela Collectif s’invite à La Petite Halle pour ce nouveau rendez-vous où salsa et latin jazz se retrouvent pour rendre hommage aux monuments du répertoire salsa et aux descargas légendaires des années 60s et 70s. PARTICIPEZ À LA DESCARGA : Pour connaitre le répertoire et participer vous pouvez écrire à descargapetitehalle@gmail.com ! L’ÉQUIPE : Sebastian Betancur (percussion) Andrés Vela (sax) Raúl Monsalve (basse) Juan Manuel Nieto (piano) Rafael Mejías (chant lead et percussion) Klender Rosales (trombone) + Invités surprise ! La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

