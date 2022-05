La dernière visite en fête du musée Rolin Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Autun Saône-et-Loire Pour sa dernière journée avant fermeture pour travaux pour plusieurs années, l’équipe du musée Rolin vous convie à une dernière manifestation festive. Une visite des oeuvres incontournables sera suivie d’un apéro dans la cour du 15e siècle. Ne ratez pas cet événement émouvant qui ferme une période pour ouvrir une autre histoire… musees.patrimoine@autun.com +33 3 85 54 21 60 Pour sa dernière journée avant fermeture pour travaux pour plusieurs années, l’équipe du musée Rolin vous convie à une dernière manifestation festive. Une visite des oeuvres incontournables sera suivie d’un apéro dans la cour du 15e siècle. Ne ratez pas cet événement émouvant qui ferme une période pour ouvrir une autre histoire… musée Rolin 5 Rue des Bancs Autun

