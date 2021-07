La dernière symphonie Saint-Martin-de-Crau, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Martin-de-Crau.

La dernière symphonie 2021-07-22 22:00:00 22:00:00 – 2021-07-22 00:00:00 00:00:00 Avenue du foirail Arènes Louis Thiers

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Le public sera le témoin de la relation fatale entre un musicien et son précieux piano. Alors que l structure sur laquelle il est installé prendra feu de toute parts, le pianiste entamera sa dernière symphonie. Cette représentation musicale, spectaculaire et hypnotique, a reçu un accueil très chaleureux, lors de festivals réputés tels que « Chalon dans la rue » et les « Les folies de Maubeuge »

Une atmosphère apocalyptique façon « Mad Max »

