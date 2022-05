La dernière nuit du Monde Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le monde est sur le point d'abolir le sommeil. Une pilule miracle révolutionnaire permettrait de mettre fin à la nuit comme espace de repos. L'activité des hommes va pouvoir maintenant tout envahir. Lors de la dernière nuit, grande fête au cours de laquelle l'humanité dit adieu au vieux monde, Gabor apprend que Lou, la femme qu'il aime "ne passera pas la nuit". Tel Orphée descendant aux Enfers chercher son Eurydice, Gabor va se perdre dans cette dernière nuit mais aussi dans sa mémoire. D'un quasi-monologue, est née une parole chorale qui suit la longue errance d'un homme dans un monde qui ne s'arrête jamais. Où trouver de l'humanité dans un monde qu'on déshumanise ? r r ntexte Laurent Gaudé r nLycée Montgrand r nsous la direction d'Agnès Audiffre r nen collaboration avec l'enseignate Mme Cona r navec les élèves Félix Bouchelaghem, Fella Bouziane, Alessandro Cascio, Junia Charles-Rebuffe, Leila Coulibaly, Lilia Dabbeche, Rayane Delgado, Victor Durbec, Bettie Fontalba, Nina Geminel, Violette Gohaux-Maufras, Ornella Imoff-Davy, Alice Lange, Sasha Malecki-Lestriez, Luz Martinez Bernardi, Souraya Nbapandza, Ingrid Ngono Nkoumou, Emilie-Rose Paoli, Léane Rabouin, Gabin Remuzat, Rafaëlle Saint-Dizier, Oriana Sarkissian, Toymina Soulaimana, Axel Tine, Armel Vallet. Emmener les enfants à l'école à deux heures du matin, faire ses courses en pleine nuit. Tout cela sera bientôt possible. Cinquante-quatre pays ont signé le protocole de la nuit fragmentée.

