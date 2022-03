La dernière heure d’un condamné (visite contée) Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados ” Vous aimez jouer à vous faire peur ? Ça tombe bien… moi aussi ! Laissez-moi donc vous conter comment j’ai découvert le récit du dernier jour d’un condamné en l’an 1760 dans notre bonne ville de Caen.

Grâce à mon livre à remonter le temps, vous partirez avec moi à la découverte du supplice de la roue et autres joyeusetés qu’eurent à subir, en place publique, les condamnés sous l’ancien régime. Frissons et cris d’horreur garantis ! ”

Une visite menée par Claire Lesourd.

