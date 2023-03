La Derniere Grimace ESPACE 44 LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rhône

La Derniere Grimace ESPACE 44, 26 mars 2023, LYON. La Derniere Grimace ESPACE 44. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 18:00 (2023-03-23 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros. Cette pièce retrace l’histoire du clown Smesny, un clown atypique mort durant la seconde guerre mondiale en compagnie de 480 enfants internés dans le camp de Terezin, puis exterminés à Auschwitz ‘‘ Un spectacle d’une rare intensité!‘‘ Le progrès ‘‘ Saisissant, remuant, beau… allez voir cette pièce sans faute… ‘‘ Edyta Piatkowska-Wu ‘‘Effrayant et hagard, il apparait tel le joker sorti du néant, ce clown semble fou.. ‘‘ Nad Lak ‘‘Cet acteur est exceptionnel tout comme l’est la mise en scène de Sandrine Bauer, Un spectacle fellinien, bref une soirée incontournable !‘‘ Pierre Tardy /Blog Médiapart ‘‘Une association réussie : écriture poignante et réfléchie, jeu du comédien tout en subtilité dans une performance scénique de haut vol, musique d’atmosphère, mise en scène pleine d’images évocatrices,scénographie recherchée pour développer un thème plein d’actualités. … ‘‘ Yves Pignard Directeur du Théâtre des Marronniers La Derniere Grimace Votre billet est ici ESPACE 44 LYON 44, rue Burdeau Rhône Cette pièce retrace l’histoire du clown Smesny,

un clown atypique mort durant la seconde

guerre mondiale en compagnie de 480 enfants

internés dans le camp de Terezin, puis exterminés à Auschwitz ‘‘ Un spectacle d’une rare intensité!‘‘

Le progrès

‘‘ Saisissant, remuant, beau…

allez voir cette pièce sans faute… ‘‘

Edyta Piatkowska-Wu

‘‘Effrayant et hagard, il apparait tel le joker sorti du néant, ce clown semble fou.. ‘‘

Nad Lak ‘‘Cet acteur est exceptionnel tout comme l’est la mise en scène de Sandrine Bauer, Un spectacle fellinien, bref une soirée incontournable !‘‘

Pierre Tardy /Blog Médiapart ‘‘Une association réussie : écriture poignante et

réfléchie, jeu du comédien tout en subtilité dans une

performance scénique de haut vol, musique d’atmosphère, mise en scène pleine d’images évocatrices,scénographie recherchée pour développer un thème plein d’actualités. … ‘‘ Yves Pignard Directeur du Théâtre des Marronniers .19.3 EUR19.3. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu ESPACE 44 Adresse 44, rue Burdeau Ville LYON Departement Rhône Lieu Ville ESPACE 44 LYON

ESPACE 44 LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

La Derniere Grimace ESPACE 44 2023-03-26 was last modified: by La Derniere Grimace ESPACE 44 ESPACE 44 26 mars 2023 ESPACE 44 LYON

LYON Rhône