LA DERNIERE CARTE THEATRE GEORGES LEYGUES Villeneuve Sur Lot, jeudi 8 février 2024.

Quand d’un moment de partage entre une mère et sa fille, surgit l’Essentiel…Juste après avoir assisté à un enterrement qu’elle avécu comme un électrochoc, Alexandra, exécutive woman ayant tout sacrifié à sa carrière, décide surun coup de tête de rendre visite à sa mère Greta, ex soixante-huitarde fantasque et délurée qui prépare son déménagement prochain. Alexandra semble avoir une grande nouvelle à annoncer mais une boîte rempliede vieilles photos de famille sortie d’un carton va tout bouleverser…Entre révélations et secrets de famille, cette tranche de vie pleine de tendresse, de rire et d’émotions, interroge nos choix de vie et notre part de liberté dans notrequête de l’essentiel.La dernière carte, quatrième pièce de Marilyne Bal, est une oeuvre pleine de tendresse et d’humour. Elle nous renvoie à notre propre filiation, à notre propre difficultéà couper le cordon et à nos choix existentiels. C’est un hymne à la vie et à la famille. Les deux comédiennes, Marie-Christine Adam dans le rôle de la mère, et JulieWingens, la fille unique, sont formidables et forment un magnifique duo. Très complices et généreuses sur scène, elles nous emportent avec elles dans letourbillon de la vie.

Tarif : 8.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

THEATRE GEORGES LEYGUES Boulevard de la Republique 47300 Villeneuve Sur Lot 47