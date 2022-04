La dernière bande de Beckett Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul

La dernière bande de Beckett Vesoul, 2 mai 2022, Vesoul. La dernière bande de Beckett Théâtre Villon 1 cr François Villon Vesoul

2022-05-02 – 2022-05-02 Théâtre Villon 1 cr François Villon

Vesoul Haute-Saône Vesoul Krapp a 69 ans, une sorte de vieux fou solitaire qui se gave de banane et s’occupe à écouter le magnétophone, où sa vie durant il a enregistré ses états d’âme. C’est l’argument de “La dernière bande”. lacompagniebacchus@gmail.com +33 3 63 35 70 78 Krapp a 69 ans, une sorte de vieux fou solitaire qui se gave de banane et s’occupe à écouter le magnétophone, où sa vie durant il a enregistré ses états d’âme. C’est l’argument de “La dernière bande”. Théâtre Villon 1 cr François Villon Vesoul

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Vesoul Autres Lieu Vesoul Adresse Théâtre Villon 1 cr François Villon Ville Vesoul lieuville Théâtre Villon 1 cr François Villon Vesoul Departement Haute-Saône

Vesoul Vesoul Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vesoul/

La dernière bande de Beckett Vesoul 2022-05-02 was last modified: by La dernière bande de Beckett Vesoul Vesoul 2 mai 2022 Haute-Saône Vesoul

Vesoul Haute-Saône