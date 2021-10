La Dernière Année Théâtre de l’Oeuvre, 1 novembre 2021, Troyes.

La Dernière Année

Théâtre de l’Oeuvre, le lundi 1 novembre à 20:00

La Dernière année* est une websérie réalisée par Nawyr Haoussi Jones, scénariste et réalisateur marseillais. La projection sera suivie d’un débat entre le public, le réalisateur et un.e sociologue / politologue. Synopsis : 20 Mars 2020. Marseille et sa réalité, âpre, tragique, brutale comme le plafond d’une école primaire qui s’effondre, à l’aube du premier tour des municipales. Et l’épidémie qui, bientôt, vient tout bouleverser avec son lot de malades et de morts, qui contraint chacun à rester confiné, à faire face à ses doutes et à ses inquiétudes, dans un huis-clos dont nul ne peut deviner l’issue. Une ville où cinq destinées solitaires et désabusées se croisent, luttent, renoncent, survivent. La dernière année, avant que leurs existences ne changent à tout jamais… *Série produite par Yes We Cannes Production et Filmo2, en association avec la Fondation Abbé Pierre. [https://youtu.be/Xfwu5vbwnco](https://youtu.be/Xfwu5vbwnco)

Prix Libre

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission France Troyes Belsunce Bouches du Rhône



