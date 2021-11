La dérive des continents Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 19 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

La dérive des continents

Médiathèque Simone-de-Beauvoir, le vendredi 19 novembre à 18:30

Présentation d’extraits de la pièce et débat en présence de l’auteure – Slam «Le fric de l’Afrique» avec projection par les comédiennes de masques africains peints sur miroir souple – Diffusion d’un enregistrement avec le texte «Ma mémoire» dit par Whoopy Kohou et mixé par Jonas Daniel avec petit théâtre d’ombres. – Lecture du journal du père, ancien militaire au Nwandra, suivi de la chanson «Foumayrere». – Débat en présence de Anna Reich, auteure du texte «La dérive des continents», de Véronique Le Gaillard, porteuse du projet, scénographe et comédienne et de Corinne Dupin, comédienne et chanteuse. Plus d’informations : [[https://www.lombrineetlefantascope.com/spectacles-adultes/](https://www.lombrineetlefantascope.com/spectacles-adultes/)](https://www.lombrineetlefantascope.com/spectacles-adultes/) [[https://youtu.be/CqP4QVlD2oE](https://youtu.be/CqP4QVlD2oE)](https://youtu.be/CqP4QVlD2oE)

Gratuit, sur inscription. Présentation du passe sanitaire obligatoire pour les adultes

Présentation d’extraits du spectacle par la compagnie L’Ombrine et Le fantascope et débat en présence de l’auteure, Valérie Reich

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T18:30:00 2021-11-19T20:00:00