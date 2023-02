La Der Festive : Lass + DJ set world, 15 juin 2023, Alençon Normandie Tourisme / Orne Tourisme .

La Der Festive : Lass + DJ set world

171 rue de Bretagne Alençon Orne

2023-06-15 19:00:00 19:00:00 – 2023-06-15

Alençon

Orne

19h : La Luciole vous accueille sur son parvis, aménagé en mode guinguette pour l’occasion avec un spectacle musical surprise dès 19h, accompagné d’une buvette et d’une petite restauration.

20h30 : Lass ouvrira la scène de La Luciole pour vous faire danser sur son afro-pop aux sonorités ragga et électro. Lass chante en Wolof sur des musiques sénégalaises et des rythmiques afro-cubaines.

22h15 : Poursuivez la soirée sur le dancefloor avec un DJ SET World music

19h : La Luciole vous accueille sur son parvis, aménagé en mode guinguette pour l’occasion avec un spectacle musical surprise dès 19h, accompagné d’une buvette et d’une petite restauration.

20h30 : Lass ouvrira la scène de La Luciole pour vous faire danser sur son afro-pop aux sonorités ragga et électro. Lass chante en Wolof sur des musiques sénégalaises et des rythmiques afro-cubaines.

22h15 : Poursuivez la soirée sur le dancefloor avec un DJ SET World music

infos@laluciole.org +33 2 33 32 83 33 https://www.laluciole.org/

Alençon

dernière mise à jour : 2023-02-13 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme