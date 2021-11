La Démocratie directe moderne – l’exemple de la Suisse Fondation suisse / Pavillon Le Corbusier, 3 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 3 novembre au 3 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 17h

gratuit

La Fondation suisse accueille en ses murs l’exposition « La Démocratie directe moderne – l’exemple de la Suisse ».

Aujourd’hui, les 26 cantons qui composent la Suisse moderne, sont unis autour d’une Constitution fédérale, et fonctionnent ensemble dans une démocratie directe et participative. L’exposition présente au public la démocratie directe telle qu’elle est pratiquée en Suisse, et retrace l’histoire de la démocratie helvétique à travers les étapes marquantes de son évolution. Le public pourra découvrir les instruments politiques, institués au fil des années, qui permettent aux citoyens et citoyennes de participer activement à la vie politique du pays (référendum facultatif et obligatoire, initiative populaire). La vie démocratique suisse semble être épargnée – du moins jusqu’à présent – par une crise plus profonde qui a frappé d’autres pays ces dernières années, mais elle doit néanmoins faire face à des défis tels que les faibles taux de participation lors des votations trimestrielles.

Exposition mise à disposition par le Département Fédéral des affaires étrangères, Présence Suisse et organisée en collaboration avec l’Ambassade de Suisse en France.

Présentée du 3 novembre au 3 décembre 2021, de 10h-12h et de 14h-17h tous les jours, l’exposition est ouverte jusqu’à 20h le mercredi 3 novembre, dans le cadre d’Art-Hop-Polis, un parcours d’expositions d’artistes à la Cité internationale universitaire de Paris.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

