La démocratie américaine est-elle en danger? Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 12 mars 2024, Paris.

Le mardi 12 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

2024 est une année cruciale pour les Américains. Elle déterminera qui sera le président des États-Unis pour les quatre années à venir. Or, ces élections sont confrontées à plusieurs périls. Depuis l’invasion du Capitole, les accusations de fraude électorale, les interférences russes, le pouvoir des urnes n’a jamais paru aussi menacé.

2024 est une année cruciale pour les Américains. Elle déterminera qui sera le président des États-Unis pour les quatre années à venir. Or, ces élections sont confrontées à plusieurs périls. Depuis l’invasion du Capitole, les accusations de fraude électorale, les interférences russes, le pouvoir des urnes n’a jamais paru aussi menacé. D’autres inquiétudes, plus structurelles, affectent ce rendez-vous démocratique : le poids croissant de l’argent et des lobbies, les restrictions au droit à l’avortement, les ravages du droit de porter des armes à feu, les tensions raciales, la censure du « politiquement correct »… Depuis plusieurs années, la polarisation de la vie politique y fait le lit des extrêmes. À droite comme à gauche, une vision étriquée de la démocratie se répand. Et l’âge des candidats les plus en vue n’incite guère à l’espoir d’un renouveau. De grandes questions divisent l’opinion : État minimal ou Etat protecteur, égalité des chances ou discrimination positive, flexibilité ou sécurité de l’économie, extension des droits à la santé ou des droits du marché… Autant de débats qui clivent la société américaine. D’autres, moins débattus, sont tout aussi décisifs : protectionnisme économique à sens unique, rivalité avec la Chine, guerre par proxy à la Russie via l’Ukraine. Alors que les primaires sont en train de fabriquer les candidats à la présidentielle de novembre 2024, Elisa Chelle nous propose de revenir sur les grands choix qui attendent la démocratie américaine. Sans admiration béate ni pétition de principe.

Elisa Chelle est professeure de science politique à l’Université Paris Nanterre. Membre junior de l’Institut universitaire de France, elle est chercheuse affiliée au Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Rédactrice-en-chef de la revue Politique Américaine, elle vient d’être nommée membre du conseil scientifique de l’Institut des Amériques où elle est en charge des partenariats avec l’Institut de recherches stratégiques de l’École militaire et le Centre d’analyse, de prévision et de stratégie du Ministère des affaires étrangères. Elisa Chelle est l’auteure de deux ouvrages : Gouverner les pauvres. Politiques sociales et administration du mérite (Presses universitaires de Rennes, 2012) et Comprendre la politique de santé aux États-Unis (Presses de l’École des hautes études en santé publique, 2019), ainsi que d’une trentaine de contributions scientifiques sur les politiques sociales et de santé. Elle intervient régulièrement dans les médias nationaux (RTL, Le Figaro, France Culture, France Info, Public Sénat…) au sujet de la vie politique aux États-Unis.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/la-democratie-americaine-est-elle-en-danger +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/la-democratie-americaine-est-elle-en-danger/form

Elisa Chelle