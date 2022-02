LA DÉMOCRATIE À L’ÉPREUVE DU PROGRÈS TECHNIQUE Collège des Bernardins, 15 février 2022, Paris.

Le débat récent à propos de la 5G a favorisé une mise en scène caricaturale : des réfractaires qui auraient voulu revenir à « la lampe à huile » affrontent les partisans de la modernité et de l’innovation. En discréditant toute critique, cette image cache les vrais enjeux du conflit : le mythe moderne d’un progrès technique qui produirait nécessairement le progrès social nous fait parfois oublier que la technique n’est pas seulement affaire d’usage. Elle est révélatrice de nos visions du monde, de nos choix citoyens et doit être remise au cœur du débat politique. Déconstruire nos représentations imaginaires de la technique mais aussi présenter des expériences de terrain et des initiatives nées de leur mise en question, telle est l’ambition de cette table ronde. Une réflexion technocritique – et non technophobe – dont notre société a besoin. Table ronde animée par Laurence Mathias, Responsable des classes préparatoires et professeure de philosophie en Khâgne AL à Sainte-Marie de Neuilly. Vous pourrez poser vos questions, le jour de l’événement, sur la chaîne Youtube du Collège des Bernardins. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-democratie-lepreuve-du-progres-technique

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



