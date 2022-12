Les Pieds dans l’herbe La Demie Lune Juvardeil Catégories d’évènement: Juvardeil

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. La Demie Lune juvardeil Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire PRÉSENTATION DU PROJET 2022

Les structures partenaires s’engagent à développer ce projet autour de trois axes :

Emancipation

Continuité éducative

Accessibilité à tous

Objectifs :

Soutenir et accompagner l’émancipation des enfants

Développer et renforcer les compétences et les apprentissages

Elargir son horizon / découverte d’un autre environnement

Public :

Les enfants de 8 à 11 ans avec une priorité pour les enfants en difficultés scolaires, repérés par les enseignants et/ou inscrits au CLAS. Priorité aux enfants éloignés de l’offre de séjour loisirs standard.

Mise en oeuvre :

Lieu : Base de loisirs CEMÉA La demi-lune à Juvardeil

Dates : Été 2022 semaine 28/29/30, 33 et 34

Nombre de places : 25 (5 enfants par structure par semaine)

