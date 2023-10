Architecture et écologie à la Demeure du Chaos : nocturne inédite et conférence d’experts internationaux La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe Saint-Romain-au-Mont-d’Or, 14 octobre 2023, Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

Architecture et écologie à la Demeure du Chaos : nocturne inédite et conférence d’experts internationaux 14 et 15 octobre La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe Entrée libre et gratuite. Sans réservation.

Visite de jour & nocturne inédite

Conférence autour de l’ouvrage de Simona Sajeva « Conservation des décorations architecturales. Le rôle des structures de support »

Samedi 14 octobre de 14h30 à 22h00

14h45 : Ouverture de l’accès à la conférence.

15h00 : Conférence, dans la limite des places disponibles. Durée 1h.

Suivie d’un temps d’échanges avec les conférenciers et l’autrice Simona Sajeva.

Visite inédite de nuit de La Demeure du Chaos et de son architecture singulière.

Dernière entrée à 21h15.

Dimanche 15 octobre de 14h30 à 18h30

Visite du Musée d’Art Contemporain La Demeure du Chaos et de son architecture singulière.

Dernière entrée à 17h45.

Entrée libre et gratuite. Sans réservation.

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, dont le thème est « Architecture et transition écologique », nous vous proposons la visite d’une architecture singulière où le recyclage, le réemploi et le végétal omniprésents font partie intégrante du concept artistique de l’auteur de La Demeure du Chaos, thierry Ehrmann, sculpteur plasticien. En bonus, le parcours prévoit la visite inédite d’une partie intérieure de l’architecture ainsi qu’une nocturne.

En lien avec l’architecture singulière de la Demeure du Chaos et son Oeuvre d’art Totale, nous vous attendons samedi 14 octobre à 15h00 pour une conférence autour de l’ouvrage de Simona Sajeva « Conservation des décorations architecturales. Le rôle des structures de support »* qui interviendra aux côtés de Nicolas Detry et de thierry Ehrmann.

Simona Sajeva, Ingénieure Civile, est une spécialiste internationale de la conservation-restauration de bâtiments historiques. Elle préside le bureau d’études INTERFACES / Ingénierie appliquée à la Conservation, qu’elle a fondé.

Elle enseigne à l’Institut National du Patrimoine à Paris et à l’Académie des Arts Traditionnels à Casablanca.

Elle est Présidente du Comité Scientifique International sur les Peintures Murales de l’ICOMOS (International Council of Monuments and Sites).

Elle est autrice d’ouvrages et d’articles spécialisés.

Nicolas Detry, Architecte du Patrimoine, Docteur en Architecture du Patrimoine, Maître de conférences à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, a étudié l’Architecture Singulière et l’Oeuvre d’art totale (Gesamtkunstwerk) qu’est la Demeure du Chaos / Abode of Chaos (dixit The New York Times) qui a fait l’objet d’un ouvrage bilingue.

Il est co-commissaire de l’exposition intemporelle « La Demeure du Chaos : histoire d’un patrimoine durable du XVIIème siècle à nos jours », présentée au public dans le parcours muséal.

Cette rencontre est inédite, Simona et Nicolas sont des experts internationaux de la conservation et restauration du patrimoine architectural et artistique, et thierry Ehrmann, l’auteur d’une architecture singulière et Oeuvre d’art totale unique au monde.

Regarder les objets comme des ensembles organiques, en deviner la nature et leur capacité d’évolution dans le temps est un exercice aux multiples analyses : que cela soit d’un point de vue création artistique, comme à la Demeure du Chaos, que d’un point de vue technique, peu importe : c’est la vision qui fait la différence dans la profondeur de lecture.

L’ouvrage « Conservation des décorations architecturales. Le rôle des structures de support » approche l’objet de la « décoration » comme partie organique d’un ensemble plus vaste : l’immeuble, l’architecture, dans son environnement. Cela dans le but de la conserver dans le temps.

Grâce à ces regards croisés, en résonance avec les enjeux écologiques de l’anthropocène, nous répondrons à vos questionnements.

*Titre original en italien « Conservazione delle Decorazioni Architettoniche. Il Ruolo delle Strutture di Supporto » Simona Sajeva, Nardini Editore, Firenze 2022.

https://www.demeureduchaos.com/agenda/journees-nationales-de-larchitecture-2023/

La Demeure du Chaos / Musée d'Art Contemporain L'Organe 17, Rue de la République 69270 Saint-Romain-Au-Mont-d'Or Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes À Saint-Romain-au-Mont-d'Or, à 10 minutes en voiture de Lyon, La Demeure du Chaos est un Musée d'Art Contemporain à ciel ouvert et gratuit, créé en 1999.

Sur un parcours muséal de 9000 m², il expose 6300 œuvres dont des sculptures monumentales, peintures et installations, témoignant de ce XXIème siècle tragique et somptueux. Accès en transports en commun : Bus 43 : Saint Romain – Train (TER) : Gare de Couzon-Au-Mont-d'Or.

Sur un parcours muséal de 9000 m², il expose 6300 œuvres dont des sculptures monumentales, peintures et installations, témoignant de ce XXIème siècle tragique et somptueux. Accès en transports en commun : Bus 43 : Saint Romain – Train (TER) : Gare de Couzon-Au-Mont-d’Or.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00

La Demeure du Chaos / thierry Ehrmann / S. Sajeva – Ed. Nardini « Conservazione delle Decorazioni Architettoniche. Il Ruolo delle Strutture di Supporto »