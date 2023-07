Participez à un atelier enfants/parents au cœur de l’exposition « Art et artisanat en Alsace » ( ) La Demeure du Bailli, Bâtiment Prévôtal Wasselonne Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wasselonne Participez à un atelier enfants/parents au cœur de l’exposition « Art et artisanat en Alsace » ( ) La Demeure du Bailli, Bâtiment Prévôtal Wasselonne, 17 septembre 2023, Wasselonne. Participez à un atelier enfants/parents au cœur de l’exposition « Art et artisanat en Alsace » ( ) Dimanche 17 septembre, 14h00 La Demeure du Bailli, Bâtiment Prévôtal Gratuit. Entrée libre. Une animation parents-enfants gratuite et sans inscription vous est proposée par Madame Cathie PIRLET (AGF) dans le cadre de l’exposition « Art et artisanat en Alsace ». La Demeure du Bailli, Bâtiment Prévôtal 9-10 Cour du Château, 67310 Wasselonne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est 06 01 75 07 32 http://www.wasselonne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 01 75 07 32 »}, {« type »: « email », « value »: « wangenberg@orange.fr »}] [{« link »: « https://openagenda.com/jep-2023-grand-est/events/exposicion-artistas-del-sector-venga-a-descubrir-su-talento?admin_nav%5Bq.search%5D=artisanat&admin_nav%5Bq.sort%5D=score&admin_nav%5Bindex%5D=0&admin_nav%5Bfirst%5D=true&admin_nav%5Blast%5D=true »}] Cette grande bâtisse qui servait de logement au bailli a été transformée à travers les âges. Elle possède une belle cave ainsi qu’une petite chapelle.

Le bâtiment a été restauré en 2011. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

