Wasselonne Assistez à l’exposition : « Art et artisanat en Alsace » La Demeure du Bailli, Bâtiment Prévôtal Wasselonne, 16 septembre 2023, Wasselonne. Assistez à l’exposition : « Art et artisanat en Alsace » 16 et 17 septembre La Demeure du Bailli, Bâtiment Prévôtal Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir les divers talents des artistes et artisans d’Alsace.

Une partie de cette exposition sera réservée au patchwork. Une animation parents-enfants gratuite (et sans inscription) vous sera proposée le dimanche 17 septembre de 14h à 18h dans le cadre de l’exposition. La Demeure du Bailli, Bâtiment Prévôtal 9-10 Cour du Château, 67310 Wasselonne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est 06 01 75 07 32 http://www.wasselonne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 01 75 07 32 »}, {« type »: « email », « value »: « wangenberg@orange.fr »}] [{« link »: « https://openagenda.com/jep-2023-grand-est/events/exposicion-artistas-del-sector-venga-a-descubrir-su-talento-8743692 »}] Cette grande bâtisse qui servait de logement au bailli a été transformée à travers les âges. Elle possède une belle cave ainsi qu’une petite chapelle.

Le bâtiment a été restauré en 2011. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

