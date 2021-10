Blagnac Blagnac Blagnac, Haute-Garonne LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE, KÉ-SA-CO ?! Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE, KÉ-SA-CO ?! Blagnac, 6 novembre 2021, Blagnac. LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE, KÉ-SA-CO ?! 2021-11-06 15:15:00 – 2021-11-06 MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat

Blagnac Haute-Garonne Blagnac Un atelier ludique pour découvrir la démarche scientifique autour de thèmes aéronautiques : électricité, fruits et légumes et beaucoup d’imagination… tout un programme ! Durée: 45 min

Jeune public dès 8 ans

Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée) Pour les vacances de la Toussaint, vivez l’aventure aéronautique en famille !

Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée) dernière mise à jour : 2021-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Blagnac Adresse MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Ville Blagnac lieuville 43.65717#1.36233