A MON TOUR PROD & LA COMPAGNIE MIRANDA (Lic.PLATESV-R-2021-014612 / 014611) présentent LA DÉLICATESSEAuteur : David FoenkinosArtistes : Jean Franco, Sélène Assaf ou Clara Joly, Jérôme Schoof Metteur en scène : Thierry Surace Au départ… C'est une histoire d'amour " évidente " : Nathalie et François sont heureux, ils s'aiment. Ils ont la vie devant eux. Mais, un jour, François décède brutalement dans un accident. Comme on se perd soi-même après un drame, s'en suit pour Nathalie une longue traversée du désert. Son coeur devient une forteresse, sa vie une routine sans âme. Elle va devoir réapprendre à vivre, presque malgré elle. A la fin… C'est une rencontre improbable, avec Markus, un homme simple, délicat mais bien loin des canons de beauté. Une nouvelle histoire commence, un amour qui ne cherche plus un idéal et accepte la vie avec ses cicatrices… pour inventer le bonheur, avec délicatesse. Presse : "Une narration légèrement décalée et si parlante, il est question de petits riens et de grand tout, de caresses et de signes infimes comme David Foenkinos aime à mettre en lumière pour donner à voir, à repérer» LE PARISIEN "Thierry Surace propose une mise en scène sensible » (…) Une comédie romantique touchante « LA TERRASSE "Un exceptionnel trio de comédiens, aussi émouvant que drôle (…) Une totale réussite." BAZ'ART

THEATRE DE L’OEUVRE PARIS 55, rue de Clichy 75009

A MON TOUR PROD & LA COMPAGNIE MIRANDA (Lic.PLATESV-R-2021-014612 / 014611) présentent

LA DÉLICATESSE

Auteur : David Foenkinos

Artistes : Jean Franco, Sélène Assaf ou Clara Joly, Jérôme Schoof

Metteur en scène : Thierry Surace

Au départ… C’est une histoire d’amour ” évidente ” : Nathalie et François sont heureux, ils s’aiment. Ils ont la vie devant eux. Mais, un jour, François décède brutalement dans un accident. Comme on se perd soi-même après un drame, s’en suit pour Nathalie une longue traversée du désert. Son coeur devient une forteresse, sa vie une routine sans âme. Elle va devoir réapprendre à vivre, presque malgré elle.

A la fin… C’est une rencontre improbable, avec Markus, un homme simple, délicat mais bien loin des canons de beauté. Une nouvelle histoire commence, un amour qui ne cherche plus un idéal et accepte la vie avec ses cicatrices… pour inventer le bonheur, avec délicatesse.

Presse :

“Une narration légèrement décalée et si parlante, il est question de petits riens et de grand tout, de caresses et de signes infimes comme David Foenkinos aime à mettre en lumière pour donner à voir, à repérer» LE PARISIEN

“Thierry Surace propose une mise en scène sensible » (…) Une comédie romantique touchante « LA TERRASSE



“Un exceptionnel trio de comédiens, aussi émouvant que drôle (…) Une totale réussite.” BAZ’ART

N° téléphone accès PMR : 01.44.53.88.88

.2023-04-30.

