LA DEFERLANTE DE PRINTEMPS: WE CONNECT THE WORLD Pornic, 27 mai 2022, Pornic.

LA DEFERLANTE DE PRINTEMPS: WE CONNECT THE WORLD Pornic

2022-05-27 16:00:00 – 2022-05-27 16:00:00

Pornic Loire-Atlantique

Le spectacle « We connect the World » de Surprise Effect est un mélange d’humour, d’acrobaties, de breakdance et d’échange avec le public. C’est un spectacle vivant et plein d’énergie tout en restant dans une ambiance familiale et conviviale. Un spectacle fort en émotion, plein de rebondissement, qui vous fera passer un moment agréable et rempli de bonne humeur. Ils jouent avec vos émotions en alternant moments calmes et explosifs pour avoir un contraste assez palpitant.

Au printemps, c’est LE rendez-vous que les pornicais ne manquent pour rien au monde !

Surprise Effect est un collectif de performers, composé de breakdancers, d’acrobates et de trickseurs.



