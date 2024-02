LA DÉFERLANTE DE PRINTEMPS, THÉÂTRE DE RUE POURQUOI ROMÉO N’A-T-IL PAS FINI CHEZ MIDAS? Pornic, samedi 11 mai 2024.

Depuis 30 ans a lieu tous les ans le festival de La Déferlante. Ce festival se déroule en deux éditions annuelles, au printemps (La Déferlante de Printemps) et en été (La Déferlante) et vous propose une multitude de spectacles à ciel ouvert dans 10 communes.

Au programme de la Déferlante: humour, théâtre, danse, marionnettes, cirque, concerts… C’est la fête dans les rues du littoral ! C’est gratuit et tout public.

La Compagnie du Deuxième compagnie de Théâtre de Rue propose de jouer du théâtre classique dans la rue, du Shakespeare plus précisément, tout comme il l’aurait peut-être fait à son époque…

Le public assiste à une très libre adaptation de Roméo et Juliette:

Une performance artistique décalée mise en scène en direct. Roméo porte beau la cinquantaine perruquée et Juliette la dépasse. Ménopausée ? Et alors ?

Accessoires encombrants, costumes mal ajustés, et alors ? Kurt Cobain ou Easton Corbin, le musicien hésite, et alors ? Juliette s’agenouille en larmes près d’un Roméo trépassé.

On ressort de cette pièce les yeux mouillés de rire, mais avec un doute n’a-t-on pas été enfumé en beauté ? That is the question? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 21:30:00

fin : 2024-05-11 21:30:00

Jardin de Retz

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@pornic.fr

