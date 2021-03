LA DEFERLANTE DE PRINTEMPS, 15 mai 2021-15 mai 2021, Pornic.

LA DEFERLANTE DE PRINTEMPS 2021-05-15 – 2021-05-15

Pornic 44210

Samedi 15 Mai à 17h00

« CARTABLE » Cie Cliffhanger

Seul en scène- Gratuit-

C’est la rentrée, avec son lot de stress et d’excitation !

Mme Tapis, professeure des écoles, découvre sa nouvelle classe de CE1, ces petits humains aux grandes personnalités avec qui elle va partager son quotidien tout au long de l’année : Ewann et son énergie débordante, son ami Pierre perspicace mais timide, Justin l’élève modèle, Marie toujours dans la lune, ou encore Lonna et sa rage intérieure.

https://www.collectifcliffhanger.fr/spectacle/cartable/

Dimanche 16 Mai à 16h00

« LE CABARET PHILOSOPHIQUE » Cie le Nom du Titre

« Faire avancer la pensée de peur qu’elle ne recule, stigmatiser la réflexion afin qu’elle ouvre à l’humanité de nouveaux horizons, telle est la mission de ces cabarets philosophiques ».

Persuadés que l’humanité va disparaître si on ne fait rien, Stéphane Giblot, Daniel Sponkdatahunter et Roland Gerbier se sont auto-proclamés philosophes. Ensemble, ils ont fondé la revue : Il est déjà trop tard, une revue qui cherche et qui finit par trouver des solutions aux problèmes qui nous accablent.

« Grâce au cabaret philosophique j’ai deux fois moins d’angoisses » Brigitte G, Allonnes

Le genre : De vraies fausses conférences sur des sujets sérieux comme la surpopulation, l’ennui, le réchauffement de la planète…

Avec : Arnaud Aymard, Fred Tousch et Laurent Petit

https://fredtousch.com/2017/12/01/le-cabaret-philosophique/

Dimanche 16 Mai à 17h30

« DAMOCLES » Cirque Inextremiste

Damoclès est un spectacle performatif de haute volée de Yann Ecauvre, doublé d’une expérience hautement interactive !

À travers cet exercice, à savoir construire ensemble un édifice de bois en équilibre instable, le public reprend la main sur ses zones de confort et d’inconfort. L’expérience collective face au danger est extrêmement riche de sens et nous interroge. Peut-on encore se faire confiance les uns les autres et enclencher une action commune face à une difficulté ? Peut-on tous être le leader potentiel du groupe ?

En mettant en scène cette histoire où des individus sont en étroite interdépendance, où seules la solidarité et l’écoute aux autres permettent la survie du groupe, ce sont des valeurs humanistes que ce circassien iconoclaste brandit, non pas en étendard, mais avec impertinence.

C’est ensemble que nous vous invitons à vivre Damoclès. Un spectacle dont vous êtes les artisans pour ne pas dire les héros !

https://www.la-coursive.com/projects/damocles/

Au printemps, c’est LE rendez-vous que les pornicais ne manquent pour rien au monde !

Cette année 3 spectacles sont proposés: Le cartable, le cabaret philosophique, Damoclès.

