LA DEFERLANTE DE PRINTEMPS: PEAU D’ÂNE, 28 mai 2022, .

LA DEFERLANTE DE PRINTEMPS: PEAU D’ÂNE

2022-05-28 18:00:00 – 2022-05-28 18:00:00

En apparence, c’est une femme d’un chic déroutant, à l’allure iconique, qui vit au travers de ses rêves et s’imagine au sommet de sa gloire ; les paillettes, les projecteurs… Les rêves d’une Diva.

Se débarrassant progressivement de ses couches ; matérielles et émotionnelles, on voit d’abord apparaître une femme perdue et tourmentée, laissant place ensuite à une femme fragile qui se bat, nue mais possédée, vivante mais perturbée…

On voyage au travers des rêves et cauchemars de cette femme, qui se met progressivement à nu, laissant réfléchir sur le contrôlable et l’incontrôlable, la beauté et la laideur, la force et la faiblesse…

Au printemps, c’est LE rendez-vous que les pornicais ne manquent pour rien au monde !

Peau d’Âme, c’est l’histoire d’une femme, ou plutôt une partie de son histoire.



En apparence, c’est une femme d’un chic déroutant, à l’allure iconique, qui vit au travers de ses rêves et s’imagine au sommet de sa gloire ; les paillettes, les projecteurs… Les rêves d’une Diva.

Se débarrassant progressivement de ses couches ; matérielles et émotionnelles, on voit d’abord apparaître une femme perdue et tourmentée, laissant place ensuite à une femme fragile qui se bat, nue mais possédée, vivante mais perturbée…

On voyage au travers des rêves et cauchemars de cette femme, qui se met progressivement à nu, laissant réfléchir sur le contrôlable et l’incontrôlable, la beauté et la laideur, la force et la faiblesse…

dernière mise à jour : 2022-04-22 par