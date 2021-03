LA DÉFERLANTE DE PRINTEMPS : À L’ORIGINE ÉTAIT LE DÉBUT, APRÈS IL S’EST MIS À PLEUVOIR, 13 mai 2021-13 mai 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

LA DÉFERLANTE DE PRINTEMPS : À L’ORIGINE ÉTAIT LE DÉBUT, APRÈS IL S’EST MIS À PLEUVOIR 2021-05-13 16:30:00 – 2021-05-13 Parc du Pointeau Accès Chemin de la Marine

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Depuis 27 ans, 10 stations balnéaires du littoral Atlantique s’accordent à « monter » une programmation culturelle & artistique originale et gratuite au printemps (La Déferlante de Printemps) et en été (La Déferlante) : Saint-Brevin-les-Pins, Pornic, Noirmoutier en l’Île, Barbâtre, La Tranche sur Mer, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint Gilles Croix de Vie, Bretignolles-sur-Mer et Notre Dame de Monts

Née d’une opportunité, suite à l’arrêt de l’opération « Les Arts au Soleil » au début des années 90, le Réseau La Déferlante est créé et se propose de prolonger le principe de diffusion de spectacles de qualité sur le littoral vendéen. Le Réseau La Déferlante est une coopération politique unique sur tout le littoral, qui se traduit par un programme de qualité, populaire et festif avec d’excellentes retombées médiatiques.

AFAG Théâtre : « À l’Origine était le début, après il s’est mis à pleuvoir »

C’est l’histoire d’un conteur qui raconte une légende…

La légende des chevaliers sorciers, bâtisseurs d’un royaume de légende !

Un royaume de liberté ! d’égalité ! et… de fraternité… une légende, on vous dit…

Une épopée mythique qui dissèque le cerveau humain, un conte philosophique à coups d’épées lourdes, un spectacle de magie nouvelle sur l’identité nationale… bref, une analogie des systèmes nerveux politiques chez les humains, racontée à ceux qui préfèreraient être assis devant Le Seigneur des Anneaux…

