LA DEFERLANTE: ARGENT PUDEURS ET DECADENCES Pornic, 27 mai 2022, Pornic.

LA DEFERLANTE: ARGENT PUDEURS ET DECADENCES Pornic

2022-05-27 17:00:00 – 2022-05-27 17:00:00

Pornic Loire-Atlantique

Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A quoi et à qui sert-il ?

Une traversée de situations où les enjeux sont humains et monétaires, comiques et tragiques, en s’appuyant toujours sur les théories économiques actuelles et historiques.

Une comédie financière fantasmagorique et cynique, tourbillon d’arrivisme, de finance et de folles envolées monétaires dans laquelle les deux comédiennes de l’AIAA Compagnie convient le spectateur à voyager et à se questionner sur ses rapports à l’argent…

Le collectif Aiaa Atelier d’initiatives artistiques artisanales donne un spectacle dans le cadre de la Déferlante de printemps.

Argent, Pudeurs & Décadences” est une pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume délirant de la monnaie, une écriture contemporaine à la narrat

culture@pornic.fr +33 2 40 82 31 11 http://www.pornic.fr/

Pornic

