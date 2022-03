La déesse des mouches à feu, d´Anaïs Barbeau-Lavalette Cineteca Madrid Madrid Catégorie d’évènement: Madrid

La déesse des mouches à feu, d´Anaïs Barbeau-Lavalette Cineteca Madrid, 20 mars 2022, Madrid. La déesse des mouches à feu, d´Anaïs Barbeau-Lavalette

Cineteca Madrid, le dimanche 20 mars à 18:00

El día de sus 16 cumpleaños, Catherine recibe un tocadiscos amarillo, el libro Yo, Christiane F… y el derecho a ir al centro comercial. También es el día en que su padre choca a propósito contra un muro con el jeep de su madre. Catherine entra en la adolescencia al mismo tiempo que sus padres inician un proceso de divorcio. A ella no le importa. Está demasiado ocupada manejando a Mélanie Belley, la cerda gorda de St-Jean-Eudes que la acosa por nada, excepto quizás por el hecho de que a Pascal, su novio, le gusta Catherine. Al robarle el novio a Belley, Catherine asciende en la escala social de la escuela. Catherine está ansiosa por saberlo todo. La exploración no será dulce ni romántica. De Pascal a Kevin, de percance en percance, ella crece en medio del violento y espectacular caos del grunge en los 90.

3,5€

Projection du film La déesse des mouches à feu, d´Anaïs Barbeau-Lavalette, en VO sous-titrée en espagnol. Cineteca Madrid Plaza de Legazpi 8, 28045 Madrid Madrid Arganzuela

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T18:00:00 2022-03-20T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Madrid Autres Lieu Cineteca Madrid Adresse Plaza de Legazpi 8, 28045 Madrid Ville Madrid lieuville Cineteca Madrid Madrid

Cineteca Madrid Madrid https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/madrid/

La déesse des mouches à feu, d´Anaïs Barbeau-Lavalette Cineteca Madrid 2022-03-20 was last modified: by La déesse des mouches à feu, d´Anaïs Barbeau-Lavalette Cineteca Madrid Cineteca Madrid 20 mars 2022 Cineteca Madrid Madrid madrid

Madrid